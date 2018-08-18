Ереван, 18 августа, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на многотысячном митинге по случаю 100 дней деятельности нового правительства заявил о намерении начать конституционные изменения, которые должны обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов.

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«Вы знаете, что внеочередные парламентские выборы должны состояться в течение года, то есть к следующему мая. По сути, конституционная возможность заключается в том, что я, как премьер-министр, должен уйти в отставку, и парламент не должен избрать нового премьер-министра дважды, а затем должны состояться внеочередные парламентские выборы. Но теперь они (Республиканская партия Армении — ИА REGNUM ) начали думать о следующем: говорят, давай пусть уйдёт, тогда мы быстро, тайно выберем премьер-министра, например, не хочу называть имя.

Прежде всего, я хотел бы сказать, что эти люди продолжают не понимать, что происходит в Республике Армения, но поскольку они не понимают, что происходит в Республике Армения, мы сделаем следующее: мы инициируем конституционные изменения, целью которых будет самороспуск парламента, то есть внеочередные парламентские выборы могут состояться не только при отставке премьер-министра, но и когда парламент примет решение о самороспуске. И эти изменения должны быть приняты тем же парламентом, но при условии, что вы, граждане Республики Армения, сформулируете это как чёткое требование. Когда вы сформулируете, мы обеспечим его реализацию в парламенте», — пояснил Пашинян.