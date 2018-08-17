Вашингтон, 18 августа, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом агентством Fitch Ratings.

ИА REGNUM Россия и мир

«Прогноз «позитивный» отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия», — сообщает международное агентство.

В агентстве отметили, что Россия справилась с предыдущими американскими санкциями, но что следующие могут ухудшить ситуацию. Отметим, что очередные санкции вводятся против операций с российским суверенным долгом, а также касаются российских политиков, бизнесменов и нефтегазового сектора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch, самый большой объем не покрытых резервами рискованных кредитов приходится на такие крупные банки как ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. На первом месте находится Абсолют-банк, на втором — банк «Зенит», ВТБ — третий.