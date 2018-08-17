Вашингтон, 18 августа, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Быстроходный десантный корабль Carson City американских военно-морских сил вошел в акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба шестого флота США.

(сс) Official U.S. Navy Page Американский матрос просматривает позиции

Командир корабля Джонатан Кеффер заявил, что экипаж Carson City готов внести свой вклад в любую необходимую США миссию. Отмечается, что корабль способен нести на борту до батальона морской пехоты. Длина корабля составляет 103 метра, ширина 28,5 метров, осадка — 3,8 метров. Carson City способен развивать скорость до 43 узлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец «Карни» для проведения операции по обеспечению безопасности на море и отработки взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.