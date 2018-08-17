Берлин, 18 августа, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Тема сирийских беженцев будет обсуждаться на переговорах российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Комментируя проблему сирийских мигрантов, присутствующих в изрядном количестве в Германии, глава пресс-службы немецкого канцлера Стеффен Зиберт сказал, что Берлин хочет решить вопрос политически.

«Но мы по-прежнему далеки от этого», — сказал он.

Отмечается, что германский лидер не вполне свободна в своих решениях, потому что вынуждена считаться с бизнес-игроками в своей стране. Бизнесу не нужны размолвки с Россией.

Напомним, 18 августа Путин в Берлине встретится с Меркель. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа российский президент обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ предстоящую встречу, на которой Путин и Меркель поднимут среди прочих вопросы Украины и Сирии.