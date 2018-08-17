Киев, 18 августа, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Заверения МИД Австрии о неизменности курса страны в свете частного визита президента России Владимира Путина вызывает грустную улыбку, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Вена. Австрия.

Как стало известно, 18 августа президент РФ намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Известно также, что на мероприятии выступит хор кубанских казаков.

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