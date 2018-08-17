Вашингтон, 18 августа, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Спецпрокурор США Роберт Мюллер не замечает многих фактов, потому что ведет расследование с шорами на глазах, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

«Fox News узнала о письме Брюса Ора Кристоферу Стилу после увольнения Джеймса Коми. В письме говорится, что он боится раскрытия анти-трамповской группировки в России» — сказал Чарльз Пэйн из FoxBusiness. И сколько еще всего Мюллеру предстоит узнать? У них же шоры на глазах», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Мюллер собирается к началу сентября завершить расследование о попытках президента США Дональда Трампа помешать расследованию якобы русского вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.