Эр-Рияд, 18 августа, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Ракета, выпущенная из Йемена, сбита саудовской системой ПВО, передает телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Уточняется, что снаряд был запущен хуситами и сбит над городом Наджран (Саудовская Аравия).

Напомним, гражданская война в Йемене идет с 2014 года: правительственные войска противостоят хуситам. Против хуситов выступает так называемая антитеррористическая коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Конфликт пытаются уладить на международном уровне. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООН пригласила конфликтующие стороны — правительство Йемена и хуситов провести мирные переговоры в Женеве 6 сентября.