Москва, 18 августа, 2018, 01:23 — ИА Регнум. На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена вышел на маршрут новый тематический поезд, посвященный грядущим выборам мэра Москвы, заявила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова агентству «Москва».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Москва, знак метро

Темникова отметила, что новый поезд должен напомнить москвичам об их гражданском долге, а также проинформировать о том, где находятся избирательные участки и в какое время будут проходить выборы. Также часть плакатов тематического поезда расскажет пассажирам об истории управления городом на протяжении столетий.

«Кроме того, размещенные в поезде стикеры содержат информацию о том, сколько красивых песен и книг посвящено Москве, сколько в нем музеев и театров, что делает город таким чистым и комфортным, сколько станций метро и МЦК ежедневно открывают свои двери перед пассажирами и многое другое», — добавила она.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября — в единый день голосования. За пост московского мэра будут бороться пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин.