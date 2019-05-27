Киев, 18 августа, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Дарницкий мост Киева строился с грубейшими нарушениями технологии, поэтому его следует срочно обследовать, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко 17 августа в интервью изданию «Апостроф».

(сс) Ольга Майстренко Дарницкий мост Киева

"Проект прошел государственную экспертизу только после того, как уже было построено семь опор, которые были возведены с нарушением технологий — не закладывалась арматура. Один из бывших членов государственной экспертизы рассказывал мне, что одну из опор сделали как в анекдоте — просверлили дырки и позасовывали туда арматуру», — рассказал Сергиенко.

Он также отметил, что в срочном ремонте нуждается мост Патона, у которого на одной из опор обвалилась гранитная облицовка.

Напомним, как заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, из 17 тыс. украинских мостов безотлагательного ремонта требуют 4,5 тыс.

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