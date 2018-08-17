Мадрид, 18 августа, 2018, 01:08 — ИА Регнум. 17 августа на стадионе «Бенито Вильямарин» между коллективами «Бетис» и «Леванте» был разыгран матч в рамках 1-го тура испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

Первый гол на 39-й минуте матча забил 27-летний испанский универсальный форвард Родежр Марти Салвадор после передачи Джейсона — 0:1. В начале второй половины матча Хосе Луис Моралес удвоил преимущество гостей — 0:2. На 90+4-й минуте Моралес оформил дубль — 0:3.

Статистика матча («Бетис"/"Леванте»)

Удары 18/6

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения 73%/27%

Поданные угловые 4/2

Нарушения правил 9/10

Набрав 3 очка «Леванте» по итогам игрового дня поднялся на 1-ю строчку в турнирной таблице. «Бетис» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Бетис»: Лопес, Феддаль, Бартра, Манди, Герреро, Каналес, Будебуз, Карвалью, Гуардадо, Фирпо, Морон.

«Леванте»: Оласабаль, Аранда, Чема, Коке, Постиго, Дукуре, Барди, Джейсон, Кампанья, Роджер, Моралес.

Бригада арбитров: Игнасио Иглесиас Вильянуэва | Альфонсо Костойя Родригес | Айтор Вильяте Маритнес.

Желтые карточки: Луна — 82, Моралес — 90+3.

Забитые мячи: Роджер 38 — 0:1, Моралес 54 — 0:2, Моралес 90+4 — 0:3.