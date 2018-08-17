Москва, 18 августа, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве посетили более трех миллионов человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения мероприятия, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Фестиваль уже несколько лет проводится в Москве и с каждым годом, все больше и больше набирает обороты, все больше и больше друзей приезжает к нам. В этом году приехали представители уже 20 стран, это практически все европейские государства», — заявил он.

По словам Собянина, фестиваль впервые проходит в Москве на столичных бульварах на всем кольце. Он подчеркнул, что даже прогуливаясь по бульварам, можно окунуться в разные эпохи и ощутить сопричастность к истории. Также в этом году фестиваль пришлось перенести с июня на август по причине проведения чемпионата мира по футболу — 2018, однако последующие фестивали будут проводиться снова в июне.

Напомним, восьмой фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» стартовал в Москве 10 августа. В этом году на него приехали участники из 21 страны мира. В мероприятии задействованы 30 площадок, где реконструкторы воссоздали различные эпохи — от каменного века до середины XX века.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках фестиваля «Времена и эпохи» пройдет финал международного конкурса исторических проектов. Девять победителей конкурса получат по одному миллиону рублей на реализацию своих проектов.