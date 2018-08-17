Херсон, 17 августа, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Украинские правоохранители задержали двух лиц, подозреваемых в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщили в пресс-службе национальной полиции 17 августа на официальной странице ведомства.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Полиция Украины

По словам полицейских, одного из задержанных зафиксировала камера в момент покупки орудия нападения — серной кислоты. Роль второго человека выясняется.

Напомним, Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года на пороге дома. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что покушение на чиновницу могли организовать сотрудники правоохранительных органов.

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Отметим, Екатерина Гандзюк считает, что ранее полицейские задержали человека, непричастного к данному делу.

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