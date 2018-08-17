Донецк, 17 августа, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Российские журналисты Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) попали под обстрел украинских боевиков в Донбассе. Об этом сегодня, 17 августа, сообщают «Вести».

ИА Красная Весна Обстрел в ДНР

Обстрел произошел в районе населенного пункта Старомихайловка. Украинская сторона открыла огонь во время работы представителей Красного креста, которые были вынуждены укрыться в убежище. Также под обстрел попали журналисты ВГТРК, находившиеся в этом районе.

К счастью, в результатет обстрела никто не пострадал. После прекращения огня сотрудников Красного креста и журналистов эвакуировали за пределы населенного пункта.