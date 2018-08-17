Реймс, Франция, 17 августа, 2018, 23:34 — ИА Регнум. 17 августа на стадионе «Огюст Делон» между коллективами «Реймс» и «Лион» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

jarmoluk Футбольный мяч

Единственный мяч на 32-й минуте матча забил правый аргентинский остроатакующий полузащитник Пабло Чаварриа — 1:0.

Статистика матча («Реймс"/"Лион»)

Удары 9/13

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 36%/64%

Поданные угловые 0/4

Нарушения правил 9/10

«Реймс», набрав 6 очков, поднялся на чистое первое место. «Лион» с 3-мя очками идет на 10-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Реймс»: Менди, Конан, Абдельхамид, Метанир, Фонтейн, Ромао, Шавалерен, Мартен, Уден, Думбия, Чаварриа.

«Лион»: Горжелин, Марсело, Бюбуа, Морель, Менди, Ауар, Депай, Н'Домбеле, Тусар, Диас, Траоре.

Бригада арбитров: Рудди Буке | Гийом Дебар | Жульен Пасель.

Желтые карточки: Шавалерен — 84, Хенджун — 90+1.

Забитые мячи: Чаварриа 32 — 1:0.