Москва, 17 августа, 2018, 23:10 — ИА Регнум. В Москве в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) 4 сентября откроется интерактивная выставка детского писателя и переводчика Бориса Заходера, приуроченная к 100-летию со дня его рождения. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Борис Заходер

На выставке будут представлены классические и современные иллюстрации к произведениям Бориса Заходера, а также книги из фонда РГДБ и материалы из семейного архива Заходера, которые предоставила вдова писателя. Также гостей ждут интерактивные инсталляции по мотивам стихов и переводов автора.

Автором экспозиции является художник Александр Райхштейн.

Он отметил, что широкой публике Заходер известен прежде всего как переводчик четырёх книг — «Винни-Пуха», «Мэри Поппинс», «Питера Пэна» и «Алисы в Стране чудес».

«В центре экспозиции у нас растет «лес» из этих огромных книг, каждая из которых — целый мир, а вместе они составляют лабиринт, приглашающий в нём затеряться», — рассказал Райхштейн.

В рамках выставки также организована программа мероприятий для детей и взрослы. Предполагается чтение лекций, интерактивные занятия и литературные чтения. А также мастер-классы, познавательные игры и квесты, показы мультфильмов и диафильмов.