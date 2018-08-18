Челябинск, 18 августа, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Воспитанница детского сада в Челябинске была найдена через два с половиной часа после ее самовольного ухода из детского сада, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Константин Маковский. Дети бегущие от дождя (фрагмент). 1872

«Около 10:28 часов (время местное) 16.08.2018 г. из детского сада № 100 города Челябинска ушла пятилетняя воспитанница, которая была обнаружена в 13 часов 8 минут в районе водосброса на Шершневском водохранилище», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Курчатовского района провела проверку, по результатам которой председателю комитета по делам образования Челябинска внесено представление о привлечении виновных к ответственности. Тем более, что детсад №100 замечен в нарушении требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних уже не в первый раз.

В отношении заведующей детским учреждением возбудили административное дело, которое находится на контроле у надзорного ведомства.

Напомним, упомянутый детский сад попадает в поле зрения правоохранительных органов не впервые. Так, 6 июня из этого учебного заведения самовольно ушла четырехлетняя девочка, которую обнаружили только через несколько часов. Ребенка нашли бродящим по улице.