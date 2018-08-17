Санкт-Петербург, 17 августа, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Петербургский депутат предлагает законсервировать заброшенные здания, чтобы обезопасить местных жителей. Представителя «Единой России» Дениса Четырбока подтолкнул к этой идее недавний случай с изнасилованием девушки в одном из заброшенных зданий на проспекте Ветеранов.

kaigraphick Замок

Преступление было совершено 16 августа, полицейские уже задержали подозреваемого, им оказался гражданин Таджикистана. Оказалось, как отмечает Четырбок, жители Кировского района давно жаловались на это здание.

«Жители близлежащих домов неоднократно обращались в органы исполнительной власти с просьбой полностью «законсервировать» заброшенное здание, ведь оно представляет потенциальную опасность для людей. Объект уже давно превратился в настоящий полигон для любителей экстрима и стихийную помойку. Увы, никаких мер по ограждению объекта так и не проводилось, в здание до сих пор осуществляется свободный вход», — сказал Четырбок.

После вчерашнего инцидента он написал главе администрации и попросил обратить внимание на все заброшенные здания в Кировского района, провести их инвентаризацию.

«Этот вопиющий случай должен сподвигнуть всех собственников заброшенных зданий принять необходимые меры безопасности, чтобы исключить повторения подобных происшествий. Постройки, которые никак не эксплуатируются, но находятся в открытом доступе, могут стать причиной серьёзных проблем и настоящих трагедий», — заметил единоросс.

Он также указывает на другое происшествие, случившееся в начале лета, когда 14-летняя школьница прыгала в заброшенном здании на проспекте Стачек, потеряла равновесие и упала с одного этажа на другой, получив перелом позвоночника и сотрясение мозга. По словам Четырбока, он вместе с коллегами-депутатами готов предложить поправки в законы, чтобы усилить ответственность собственников заброшенных зданий за недостаточное внимание к объектам.