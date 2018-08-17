Киев, 17 августа, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарственных препаратов российского производства, сообщает 17 августа пресс-служба ведомства.

Domadoktor.ru Лекарства

Как уточняется, лекарства запрещены ко ввозу как препараты «ненадлежащего качества», ввозимые с нарушением требований украинского законодательства.

По решению украинских властей запрещена «реализация, хранение и применение» внесённых в перечень российских лекарств, а находящиеся в обороте образцы подлежат изъятию и утилизации.

В список запрещённых вошли, в частности, антибактериальные препараты, иммуномодуляторы, противовоспалительные средства, спазмолитики, вакцины, лекарства против клещевого энцефалита и другие препараты.