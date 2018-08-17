Вашингтон, 17 августа, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что уже на втором году своего пребывания в должности смог реализовать свой предвыборный лозунг «Вернём величие Америке!», следует из сообщения главы Белого дома в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я уже вернул величие Америке: просто посмотрите на рынки, рабочие места, вооружённые силы — ставятся рекорды, и мы сделаем ещё лучше», — написал Дональд Трамп в своём микроблоге.

Таким образом американский лидер отреагировал на комментарий губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что не может назвать Соединённые Штаты великим государством до тех пор, пока существует дискриминация женщин.