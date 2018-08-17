Тюмень, 17 августа, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В 17 регионах Российской Федерации полностью решён вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом на совещании в Тюмени заявил министр строительства России Владимир Якушев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождались

Среди таких регионов он назвал и Тюменскую область. Отметим, здесь с 2010 по 2017 год решили проблему около 5 600 дольщиков. К середине 2018 года все 72 проблемных дома исключили из реестра.

Впрочем, в ряде регионов России проблема до сих пор актуальна. А местами из-за этой проблемы даже возникает социальное напряжение. Одним из таких примеров является Челябинская область.

Напомним, всего на территории России проблемными значатся 880 так и не построенных жилых домов. В них было заключено 90 617 договоров. А пострадавшими от застройщиков официально признаны 34 085 дольщиков.