Ижевск, 17 августа, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Двое жителей Удмуртии украли и сдали в металлолом ворота из храма Рождества Богородицы в селе Колесниково Каракулинскоо района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР Металлолом

Мужчины, один из которых ранее был судим, занимались очисткой территории храма. Увидев ворота, вес которых вместе с коробом составлял 150 кг, также 50-килограмовую металлическую лестницу, злоумышленники приняли решение распилить предметы на куски и сдать в металлолом.

Ущерб оценили в 2 тыс. рублей, который преступники возместили. Одному из участников происшествия назначили наказание в виде общественных работ сроком на 240 часов, а второй получил 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Житомирской области вандалы регулярно снимали металлические пластины с памятника Неизвестному Солдату и сдавали в металлолом. Местные жители несколько раз в течение года обращались в полицию с жалобами на неизвестных, которые разрушают памятник. В результате полиция задержала двух жуликов в возрасте 21 и 23 года, которым грозит до трех лет лишения свободы.