Ташкент, 17 августа, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Узбекистан планирует продать свою долю в одноименной четырехзвездочной гостинице, которая находится в центре Ташкента, сообщает 17 августа издание Spot со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Hotel-uzbekistan-tashkent.nochi.com Гостиница «Узбекистан» в Ташкенте

В настоящее время государству принадлежит 80,13% в предприятии ООО Otel O’zbekiston. Планируется, что доля Госкомконкуренции будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сардор Сагдуллаев заявил, что правительство планирует приватизировать национальную авиакомпанию «Узбекские авиалинии».