Узбекистан продаст свою долю в четырехзвездочной гостинице
Ташкент, 17 августа, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Узбекистан планирует продать свою долю в одноименной четырехзвездочной гостинице, которая находится в центре Ташкента, сообщает 17 августа издание Spot со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.
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Гостиница «Узбекистан» в Ташкенте
В настоящее время государству принадлежит 80,13% в предприятии ООО Otel O’zbekiston. Планируется, что доля Госкомконкуренции будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сардор Сагдуллаев заявил, что правительство планирует приватизировать национальную авиакомпанию «Узбекские авиалинии».