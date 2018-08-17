Варшава, 17 августа, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Польские власти благосклонно относятся к гражданам Украины, прибывающим в страну в поисках работы, но не собираются допускать Майдан в своей стране и жестко пресекают украинскую политическую активность, заявил политолог Олег Хавич 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Czechnymph.com Река Сан. Польша

Эксперт отметил, что 14 августа польская прокуратура начала расследование в отношении главы Союза украинцев Польши Григория Куприяновича, который публично назвал «преступлением против человечества, совершенным поляками», уничтожение бойцами Армии Крайовой базы поддержки боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Сахрынь.

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Хавич также рассказал о том, что 15 августа на основании решения польских властей из Евросоюза депортировали гражданку Украины Людмилу Козловскую, возглавляющую фонд «Открытый диалог». Организация ведет в Польше оппозиционную деятельность, а члены её руководства прославились публичными призывами к свержению польского правительства.

«Ударно работающему (часто по 10 часов в сутки, без выходных за минимальную плату), соблюдающему законы и не интересующемуся политикой гражданину Украины в Польше говорят «Добро пожаловать!». А вот отношение к разного рода «украинским активистам» скорее напоминает фразу из польской истории 20−30-х годов ХХ века», — рассказал политолог.

Олег Хавич напомнил, что в первой половине XX века в польском обществе бытовала фраза в адрес коммунистических агитаторов: «Езжай за Збруч строить социализм!» (В то время по реке Збруч проходила советско-польская граница — ИА REGNUM ).

Сейчас же власти Польши реализуют в адрес украинских политических активистов подобный лозунг: «Езжай за Сан строить Майдан!». (Река Сан является притоком Вислы и условно разделяет Польшу и Украину — ИА REGNUM ).

Напомним, на долю украинских мигрантов приходится 86% всех денежных переводов за пределы Польши. Украинские банкиры ожидают в 2018 году прирост денег от украинских гастарбайтеров на $1 млрд.

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