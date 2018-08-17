Москва, 17 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Делегация Государственной думы России во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным вылетела в Анкару. 17−18 августа состоится рабочий визит российских парламентариев в Турецкую Республику, передает пресс-служба ГД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Володин примет участие в работе шестого большого съезда правящей турецкой Партии справедливости и развития, основателем которой и главой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч председателя Государственной думы с руководством Турецкой Республики.

24 июня 2018 года в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Эрдоган победил в первом туре с 52,59% голосов, а на парламентских выборах возглавляемая им Партия справедливости и развития получила 42,56%.