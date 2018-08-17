Астана, 17 августа, 2018, 19:54 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа количество субъектов малого бизнеса в Казахстане составило 147,6 тыс., что на 8,7% больше, чем 1 августа 2017 года, сообщает 17 августа аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

В Алма-Ате зарегистрировано 33,2 тыс. (рост 22,5%) малых компаний. В Астане количество малых предприятий увеличилось на 46,7%, до 23,9 тыс. компаний. Наибольшее количество малых предприятий зарегистрировано в сфере оптовой и розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 2,73 трлн тенге ($8,33 млрд — по курсу на 14 мая), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.