Тбилиси, 17 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Посольство Ирана обратилось к МИД Грузии с нотой протеста и потребовало разъяснений в связи с инцидентом в Тбилисском международном аэропорту, во время которого сотрудники службы безопасности аэропорта потребовали от прилетевших из Ирана пассажирок, чтобы те сняли хиджаб.

David Dennis Хиджаб

Протест выразило и министерство иностранных дел Ирана, которое в связи с этим же инцидентом направило ноту посольству Грузии в Тегеране и также потребовало разъяснений в связи с отношением к иранским пассажиркам.

Речь идет о рейсе Исфахан — Тбилиси, прибывшие которым пассажирки пожаловались на то, что в Тбилисском аэропорту у них потребовали снять хиджаб.

Это не первый случай обострения отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран, который обусловлен одеждой иранок. Подобный инцидент произошел в Тбилисском аэропорту и год назад, в связи с чем Иран также направил ноту МИД Грузии, но тогда проблему удалось уладить.