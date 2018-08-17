Чернушка, Пермский край, 17 августа, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Активисты Пермского отделения Общероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) проведут 18 августа 2018 года пикет в городе Чернушка Пермского края против ювенального характера работы социальных служб. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде. 1920

Председатель краевого отделения организации Алексей Мазуров отметил, что сейчас общественники работают над двумя вопиющими случаями, в каждом из которых социальные службы Чернушинского района крайне жестоко повели себя с семьями.

«Чиновники министерства социального развития Пермского края не устают повторят мантры о том, что никакой ювенальной системы у нас в крае якобы не выстраивают, дескать, это только сказки. Но эти два случая прекрасно показывают, как эта система выстроена и как она работает. Раньше мы неоднократно сталкивались с бездушным отношением сотрудников соцслужб к семьям, но то, с чем мы столкнулись в Чернушинском районе, побило все рекорды. Это типичный ювенальный карательный орган, работающий по вражеским технологиям», — заявил Алексей Мазуров.

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Активист РВС рассказал, что в первом случае в апреле 2018 года у бабушки отобрали 11-летнюю внучку, которая была у неё под опекой после того, как 4,5 года назад её родителей лишили прав. Ребёнка разлучили с родной бабушкой из-за того, что та однажды использовала ремень в воспитательном процессе. В тот раз внучка вернулась домой с опозданием более чем на четыре часа и начала дерзить бабушке в ответ на попытки делать устные замечания по этому поводу.

Член РВС обратил внимание на важный момент — девочку отобрали в апреле 2018 года, а суд по поводу поступка бабушки прошёл лишь в июле, то есть у соцслужб не было оснований отбирать ребёнка. При этом член РВС уверен в том, что судья мирового суда в итоге вынесла в отношении бабушки неправомерное решение.

«Мы категорически не согласны с решением суда. Юристы РВС подробно изучили все документы и пришли к выводу, что бабушку привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ неправомерно. Мы считаем, что её вина не была доказана, она не причиняла ребёнку физическую боль, а именно об этом идёт речь в соответствующей статье кодекса. Но главное в том, как именно себя повели сотрудники соцслужб в данном случае — они не придумали ничего лучше, чем отобрать ребёнка», — сказал Мазуров.

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Председатель Пермского краевого совета РВС рассказал, что в документах имеется огромное количество нарушений, сейчас соответствующие жалобы поданы в надзорные органы, а на решение мирового судьи подана апелляционная жалоба.

«Что касается второго случая, то из одной семьи примерно год назад были изъяты двое детей. К сожалению, родителей тогда обвинили во всех смертных грехах, а они не смогли защитить себя в суде, и дети у них были отобраны», — сообщил глава Пермского РВС.

Алексей Мазуров рассказал, что сейчас члены организации оказывают родителям юридическую помощь, заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос об их восстановлении в родительских правах, состоится 24 августа 2018 года.

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«Надо просто видеть документы, от того, как ведут себя сотрудники опеки Чернушинского района, просто волосы встают дыбом. Они откровенно издеваются над людьми, причём не только над родителями детей, но и над их родными бабушкой и дедушкой. А руководство министерства социального развития Пермского края в упор не видит нарушений», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заявитель пикета Сергей Вилисов.

Член РВС сообщил, что это уже вторая попытка провести пикет в Чернушке, ранее администрация Чернушинского поселения отказала в принятии уведомления о проведении публичного мероприятия. Активисты направили по этому поводу жалобу уполномоченному по правам человека в Пермском крае, он в свою очередь перенаправил её в прокуратуру Чернушинского района.

«Мы приглашаем всех жителей Чернушки и района прийти на пикет и рассказать нам об известных им случаях изъятия детей из семей», — сказал Вилисов.

Напомним, Пермский край стал пилотным регионом для внедрения модели ювенальной юстиции в 2008 году. Пермские организации родителей, в том числе многодетных, неоднократно выступали с критикой по поводу выстраивания в крае ювенальной системы.

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Однако местные власти отрицают, что в крае реализуются такие подходы, утверждая, что речь идёт только о создании системы правосудия для несовершеннолетних. В то же время члены РВС заявляют, что ювенальную систему невозможно вводить по частям. Они уверены, что она, в том числе, является причиной всех последних громких трагедий, связанных с гибелью детей.