Москва, 17 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры в рамках мониторинга исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере выявили более 35 тысяч нарушений в Центральном федеральном округе за I полугодие 2018 года. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба Генпрокуратуры России.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

По информации ведомства, за полгода к дисциплинарной ответственности за нарушения в сфере ЖКХ привлечено более 6,7 тысяч лиц, к административной — более 2,2 тысячи.

В суд было направлено свыше 2,9 тысячи заявлений, из которых около 2,2 тысячи было прекращено на основании добровольного удовлетворения требований прокуратуры. В следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании было направлено 114 материалов, по ним возбуждено 96 уголовных дел.

Отмечается, что наиболее частыми нарушениями в сфере ЖКХ являются злоупотребления при установлении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг.