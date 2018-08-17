Симферополь, 17 августа, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня, 17 августа, ообещал квотную финансовую поддержку ветеранам города-героя. Об этом он сообщил на встрече с представителями местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных и правоохранительных сил.

Максим Додонов ИА Красная Весна Аллея Славы городов – героев в Севастополе

«Если возможно, давайте сделаем определённую финансовую квоту, чтобы ветеранские организации получали финансовые средства, не конкурируя с другими общественными организациями», — отметил Овсянников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, севастопольскому ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Виктору Мушаровскому, стоящему в очереди на получение квартиры с 1991 года, дважды за последние 4 года власти торжественно вручали документы на квартиру, но жилья он до сих пор не получил. Помимо этого, множество ликвидаторов Чернобыльской аварии жалуются на то, что не могут с 2014 года получить выделенную им землю.