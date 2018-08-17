Ташкент, 17 августа, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Узбекистан увеличит поставки в Таджикистан продукции завода бытовой техники Artel. Об этом стало известно в ходе посещения завода лидерами двух стран, сообщает 17 августа издание UzReport.

(сс) stevepb Утюг

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что техника завода Artel пользуется спросом в республике. После этого ответственные лица получили задание по увеличению объема экспорта в Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Ташкенте состоялась выставка производителей таджикских товаров, которую посетили главы Узбекистана и Таджикистана.