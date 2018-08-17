Москва, 17 августа, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 17 августа внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Среди них действующий руководитель региона Юнус-Бек Евкуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, президент предложил парламенту кандидатуру заместителя председателя комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева.

В числе претендентов на пост главы оказался также депутат городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхан Евлоев.

Напомним, выборы главы Ингушетии состоятся в единый день голосования 9 сентября. Руководителя региона будут выбирать депутаты парламента республики из числа трех кандидатов на этот пост, предложенных главой государства.

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Согласно закону Ингушетии, в республике отменены прямые выборы главы региона. Нынешний руководитель республики Юнус-Бек Евкуров избирался на должность главы Ингушетии парламентом дважды — в 2008 и в 2013 годах. Предстоящие выборы — третьи для него.

В мае, в кулуарах Петербургского международного экономического форума, он заявил журналистам, что готов пойти на третий срок, если его кандидатуру предложит для рассмотрения регионального парламента президент РФ. Боевой генерал, Герой России отметил, что вообще готов работать в любом направлении, которое ему доверит руководство страны.

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