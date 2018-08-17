Ульяновск, 17 августа, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области на базе загородных социальных учреждений отдохнут и поправят здоровье свыше 1 тыс. пожилых людей. Первые заезды будут организованы с 31 августа, всего планируется 14 смен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Василий Максимов. Все в прошлом (фрагмент). 1889

Осенью для людей старшего поколения будут организованы выезды в загородные соцучреждения. Отдыхающие пройдут курс медико-социальной реабилитации, получат консультации специалистов гериатрических служб, а также примут участие в работе творческих мастерских и досугово-оздоровительной программе.

Заезды будут организованы в рамках регионального проекта «Ульяновская область — территория долгожителей» в так называемые «Серебряные каникулы». В этом году в течение четырех дней пожилые люди пройдут оздоровление в реабилитационном центре «Сосновый бор» в. Вешкайме, «Волжские просторы» в Новоульяновске, лагере «Юность» в Мелекесском районе, санатории-профилактории «Березка» в Димитровграде и туристической деревне «Артеково» в Чердаклинском районе.

«Планируется несколько заездов, при этом часть смен будут тематическими. Например, в «Юности» пройдет смена волонтеров. В ней смогут принять участие граждане старшего поколения, которые занимаются наставничеством. Благодаря проекту, смогут отдохнуть 1257 ульяновцев», — прокомментировал и.о. заместителя министра здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов.

Отметим, число участников программы ежегодно растёт. В 2016 году отдохнуть смогли около 500 человек, в 2017 году — порядка 1 тыс. жителей старшего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ульяновской области прошёл двухдневный региональный туристический слёт для граждан старшего возраста. В нём приняли участие команды из каждого муниципального образования. В следующем году подобные мероприятия планируется проводить в каждом муниципалитете.

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