Нагорный Карабах, 6 сентября, 2006, 11:34 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе завершилась уборка зерновых культур. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службe министерства сельского хозяйства НКР, в нынешнем году было собрано 62 тыс. 454 тонны зерновых культур.

Средняя урожайность составила 11,7 центнера с гектара. В прошлом году показатель урожайности составил 13,8 центнера. Негативное воздействие на урожайность имели неблагоприятные погодные условия, и в частности, продолжительная засушливая погода. Самая высокая урожайность зафиксирована в Мартакертском районе. В течение года сгорело около 2 тысяч гектаров земель. По причине отсутствия урожая 462,5 гектара вообще не были скошены.