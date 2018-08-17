Москва, 17 августа, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Москве в ночь на субботу, 18 августа, ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Плохая видимость

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в предстоящую ночь составит 9−11 градусов выше нуля. Днём 18 августа столбики термометров поднимутся до 23−25 градусов тепла.

При этом ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью местами туман. Восточный ветер скоростью 3−8 метров в секунду.

Напомним, ранее сегодня в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столице ожидается повышение атмосферного давления до уровня в 753 мм ртутного столба, что превышает нормальные значения.