Новосибирск, 17 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области прошло первое заседание совета при губернаторе по реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Правительство Новосибирской области Заседание совета при губернаторе Новосибирской области по реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года

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Речь шла об участии региона в таких национальных проектах, как «Демография» и «Здравоохранение».

"Мы вышли на определённый продукт — программу, которую мы называем «Стратегия социально-экономического развития», — сказал, открывая заседание совета 16 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников. — Это абсолютно оправдано, потому что мы понимаем, что при её составлении невозможно не ориентироваться на те цели, которые обозначил президент нашей страны на период первой шестилетки».

Он подчеркнул, что правительством области налажено взаимодействие с федеральными органами власти.

«По отзывам со стороны федеральных министерств — они действительно отмечают Новосибирскую область как достаточно чётко работающую в рамках формирования национальных проектов. Но мне бы хотелось, чтобы и наша региональная работа уже была насыщена конкретикой и мероприятиями», — сказал Травников.

По мнению же врио министра экономического развития региона Ольги Молчановой, новый майский указ достаточно сложный.

«При наличии, с одной стороны, девяти национальных целей, с другой — 12 направлений, требуется практически от всех ведомств Российской Федерации осмысление их содержания», — цитирует «Сибкрай» Молчанову.

После докладов врио заместителя губернатора Сергея Нелюбова иглавы регионального министерства здравоохранения Олега Иванинского Андрей Травников поручил членам правительства области к следующему заседанию совета, которое пройдёт в сентябре, представить детальную проработку конкретных мероприятий и необходимых затрат по приоритетным направлениям, а руководителям соответствующих министерств — подготовить предметные доклады по реализации мероприятий в рамках направлений «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Совет по реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года в Новосибирской области был создан в конце мая. Возглавил его врио губернатора региона Андрей Травников. На основании указа в области уже сформирован пакет из 31 направления работ. Они распределены по трём стратегическим приоритетам: «Качество жизни человека», «Комфортная жизненная среда», «Экономическое развитие».

Отметим, что ранее новосибирские власти собирали от граждан предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство». Её цель — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать базовым регионом в реализации президентских инициатив.