Москва, 17 августа, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Общая задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 августа составила 3 млрд 388,9 млн рублей, увеличившись за июль на 586,3 млн рублей или на на 20,9%. Такие данные приводит 17 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Как сообщается, из общей суммы невыплаченной заплаты 721 млн рублей (21,3%) приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году, и ещё 1172 млн рублей (34,6%) — на долги, остающиеся с 2016 года и ранее.

По состоянию на 1 августа задолженность по зарплате имелась перед 50 400 человек, из которых 44% — работники обрабатывающих производств, 23% — строительства, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 6% — транспорта, 5% — добычи полезных ископаемых.