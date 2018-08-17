Омск, 17 августа, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову установили сегодня, 16 августа, в сквере перед Омским драматическим театром. По данным сайта «Омск здесь», монумент пока накрыт тканью.

Цитата из к/ф «Блокада». реж Михаил Ершов. 1977. СССР Михаил Ульянов в роли маршала Жукова

Открыть памятник прославленному уроженцу этих мест местные власти обещали давно, но дело все время откладывалось. Заминка вышла прежде всего из-за передачи проекта от скульптора Андрея Балашова (автора памятника артисту в родной Таре) к известному ваятелю Салавату Щербакову. На закладке памятника при закрытии IV кинофестиваля дебютов «Движение» в 2016 году в Омске присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский и дочь Михаила Ульянова Елена. Теперь остаётся только ждать объявления точной даты открытия монумента.

Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Тарского округа Сибирского края. Он — один из самых знаменитых советских актёров. Народный артист СССР, Герой социалистического труда, лауреат всех государственных и театральных премий.

Его роли в кино и театре стали яркими событиями в культурной жизни страны. Егор Трубников в «Председателе», Дмитрий Карамазов в «Братья Карамазовы», маршал Георгий Жуков в «Блокаде», «Освобождении», «Победе», «Битве за Москву» (всего почти 20 ролей), генерал Чернота в «Беге», Иван Афонин в «Ворошиловском стрелке» — это эталоны профессиональной актерской работы.

Театр имени Вахтангова в Москве можно назвать судьбой артиста. Он проработал в нём почти полвека и сыграл десятки ролей. Умер Михаил Ульянов 26 марта 2007 года в Москве в возрасте 79 лет.