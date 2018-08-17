Симферополь, 17 августа, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Улучшение транспортной инфраструктуры Крыма и более доступные цены по сравнению с прошлым годом серьёзно способствовали увеличению потока туристов на полуостров. Об этом 17 августа сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Максим Додонов ИА Красная Весна Автомобильная дорога на южном побережье Крыма

«Мы прошли высокий курортный сезон в 2018 году исключительно успешно. На сегодняшний день в Крыму уже отдохнуло 4,368 миллиона туристов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Динамика очень хорошая», — уточнил Сафонов, подчеркнув, что на полуострове не повышались цены на обслуживание в местах размещения, а в некоторых из них зафиксировано снижение цен.

Он также отметил, что в нынешнем сезоне в Крыму отдохнуло более 806 тысяч граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что рано или поздно Крым вернётся к отметке в 10 миллионов отдыхающих, как это было в советские годы.