Москва, 17 августа, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Москве готовятся к открытию XXI Московского международного фестиваля «Джаз в саду «Эрмитаж». В течении двух дней 18 и 19 августа с 15:00 до 21:00 в центре города выступят именитые и начинающие музыканты со всего мира, а также пройдут мастер-классы для детей и взрослых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За 20 лет проведения фестиваля джазовый уикэнд в Москве посетили 250 коллективов из 23 стран, и «Джаз в саду «Эрмитаж» из небольшого праздника вырос в крупнейшее музыкальное событие. Среди приглашенных в 2018 году артистов в саду выступят австрийский блюзовый ансамбль Mojo Blues Band, израильский флейтист Итай Крисс с ансамблем Олега Бутмана, дуэт польского пианиста и композитора Кшиштофа Кобылинского и бандонеониста из Италии Даниэле Бонавентуры, вокалистка Ванесса Рубин из США и международный ансамбль саксофониста Рика Маргитцы.

Среди российских музыкантов выступят ансамбль московского барабанщика Вячеслава Великого, секстет молодых звезд джаза с участием певицы Виктории Кауновой и саксофониста Ильи Морозова, ансамбль саксофонистов Сергея Баулина и Романа Секачёва, а также знаменитые Анна Бутурлина и «Круглый бэнд» саксофониста Алексея Круглова с вокалистом Дмитрием Носковым, которые подготовили программу-посвящение Фрэнку Синатре.

«Джаз в саду Эрмитаж» давно считается семейным мероприятием — здесь традиционно много маленьких детей и специальных развлечений. В 2018 году для мальчиков и девочек приготовили мастер-классы по изготовлению необычных шляп, а для взрослых посетителей проведут танцевальные мастер-классы. Запланирована серия лекций о моде. Также будет работать кофейная зона и организован фудкорт.