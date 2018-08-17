Чебоксары, 17 августа, 2018, 17:47 — ИА Регнум. На микрофинансовом рынке в России мошенники «используют бреши и пробелы в законодательстве», чтобы как можно больше людей оказались в должниках и больших долгах. С такими «нечистыми на руку» организациями «идёт системная борьба» — меры принимаются прежде всего на законодательном уровне. И меры будут ужесточаться. Поэтому сейчас «мошенники пытаются использовать оставшийся промежуток» для обогащения любыми путями. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»), выступив против полного запрета деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

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Парламентарий подчёркивает, что вопросы регулирования микрофинансового рынка регулярно поднимаются и обсуждаются в Госдуме. Этот рынок начал развиваться в конце 90-х годов, долгое время оставаясь без должного законодательного регулирования.

«За всё это время появились не совсем чистые на руку дельцы, которые пока ещё используют бреши и пробелы в законодательстве, чтобы успеть наживиться любой ценой», — говорит Олег Николаев, отмечая, что к этому добавилось «чистой воды мошенничество», которое активизировалось с учётом развития информационных технологий.

По мнению депутата, «реальное регулирование» началось только несколько лет назад, когда функции по контролю и надзору за микрофинансовым рынком отдали Центробанку. Уже запущен ряд мер, в планах — новые решения по регулированию рынка и ужесточения работы МФО. В том числе «идёт системная борьба» с недобросовестными микрофинансовыми организациями. В частности, создаётся так называемый банк биометрических данных, исключающий возможность получения услуг только при наличии паспортных данных. Кроме того, принято решение о максимально возможной планке «обогащения»: коэффициент установлен на уровне 2,5 от суммы предоставленного займа.

«То есть, если ранее человек, к примеру, получил 10 тыс. рублей займа, и эта сумма с начислением процентов могла перевалить за миллион, то сейчас могут начислить не более 25 тыс. рублей процентов, а общая к взысканию сумма составит 35 тыс. рублей.

Все эти нормы начинают действовать. И, конечно, в определённой степени сужают деятельность микрофинансовых организаций», — отмечает парламентарий.

Кроме того, «окончательно искореняются очень высокие ставки по кредитам».

"Пока законодательство ужесточается, мошенники пытаются использоваться имеющийся промежуток, который у них есть, чтоб наживиться. То, что используются паспортные данные для получения займа и подтверждение идёт с интернета — это, конечно, чистейшей воды мошенничество. Здесь должны поработать правоохранительные органы», — уверен Олег Николаев.

В то же время парламентарий выступает против полного запрета деятельности МФО. По его словам, на рынке уже сложились «наработанные взаимоотношения», в результате он может уйти «в тень». Кроме того, «достаточно много субъектов малого и среднего предпринимательства» пользуются услугами МФО, так как займ можно получить быстро и без сбора большого пакета документов.

«И если мы запретим, то можем отсечь малый бизнес от такого источника финансирования. Здесь надо действовать достаточно осторожно, выверенно, исходя из того, что рынок сформировался. Очень важно выявить проблемы и их максимально отрегулировать, сохранив доступность получения займа и максимально защитив людей», — сказал Олег Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оказаться в должниках у МФО стало очень просто, в некоторых случаях даже соглашаться на получение кредита не обязательно. О том, что стали должниками, люди с удивлением узнают от коллекторов. Одна из жертв этой схемы, Наталья Г., отметила, что столкнулась с коллекторами после того, как обратилась в «Почта Банк» и назвала там свои паспортные данные.

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