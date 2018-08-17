Москва, 17 августа, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 августа подписал указ о назначении Андрея Грозова постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Russkoepole.de Андрей Грозов

Занимавший до настоящего времени должность постпреда при СНГ Андрей Шведов ещё в начале августа сообщил в интервью газете «Известия» о своём намерении покинуть пост. При этом он выражал надежду продолжить работу в МИД России по вопросами, связанным с СНГ.

Грозов назывался в СМИ в качестве наиболее вероятного преемника Шведова. До сегодняшнего назначения он занимал должность заместителя директора 1-го департамента стран Содружества МИД России.

Андрей Грозов окончил МГИМО. В системе МИД работает с 1983 года. В 2002—2005 годах был старшим советником посольства России в Болгарии, в 2005—2009 годах — начальником отдела в 3-м Европейском департаменте МИД России. Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса.