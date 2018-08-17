Киев, 17 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Правительству Украины следует найти 1,4 млрд гривен ($51 млн) для выплаты задолженности по зарплате шахтерам, иначе забастовки начнутся по всей стране, заявил депутат Верховной рады от фракции «Наш край» Сергей Шахов, сообщает 17 августа «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

По его словам, Верховная рада приняла закон о выделении денег на выплату задолженности по зарплате, дело осталось за правительством. Однако пока кабинет министров Украины не торопится выделять деньги.

«Кабмин сделал такую вакханалию накануне празднования Дня шахтера. Детей шахтеров оставили голодными», — сказал Шахов.

Напомним, в Донецкой области с 15 августа проходят митинги шахтеров. Пятеро рабочих уже второй день не поднимаются на поверхность в знак протеста.