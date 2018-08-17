Москва, 17 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Участники экспедиции в составе космонавтов и ученых убеждены, что проведение визуально-инструментальных наблюдений во время полетов над Сибирью и сопровождающая их исследовательская работа позволит оценить реальную картину состояния Байкала, сообщает 17 августа пресс-служба Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

14 августа космонавты отряда Роскосмоса и специалисты ЦПК прилетели в столицу Республики Бурятия г. Улан-Удэ. В ходе перелёта выполнялись наблюдения озера Байкал и дельты реки Селенга.

На следующий день в Байкальском институте природопользования Сибирского отделения РАН (БИП СО РАН) состоялся круглый стол, посвящённый предстоящим учебно-тренировочным полётам космонавтов над территорией Бурятии и прибрежной зоной озера Байкал.

В конференции приняли участие ведущие учёные института, руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов, академик РАН Арнольд Тулохонов, начальник научного управления НИИЦПК Андрей Курицын, космонавты и представители научной общественности Бурятии.

Отмечается, что в рамках исследовательской работы космонавты проведут с 13 по 26 августа тренировочные полёты по объектам Восточной Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки с использованием самолёта-лаборатории ЦПК Ту-134ЛК. Полученные ими данные лягут в основу исследования Байкала и послужат дальнейшему изучению региона.