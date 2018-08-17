Вашингтон, 17 августа, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 17 августа об отмене военного парада, который должен был состояться в американской столице 11 ноября. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Местные политики, которые занимаются управлением Вашингтона, округ Колумбия (с горем пополам), видят удачную возможность, когда она им представляется», — подчеркнул он, указав, на то, что эти местные политики потребовали такую «поразительно высокую цену» за проведение «замечательного праздничного военного парада», что ему пришлось отказаться от этой затеи.

«Никогда не позволяйте обманывать себя на деньги», — отметил он.

Вместо этого Трамп посетит большой парад, запланированный на авиабазе «Эндрюс» на другой день, и отправится на парад в Париж, которым отмечается завершение Первой мировой войны 11 ноября.

«Возможно, мы сделаем что-либо в следующем году в округе Колумбия, когда цены снизятся», — продолжил Трамп.

«Сейчас же мы можем купить побольше реактивных самолетов», — заключил он.

Напомним, ранее масштабный военный парад в Вашингтоне, который хотел провести Трамп, оценили в $92 млрд. Первоначально предполагалось, что он мог бы состояться 11 ноября 2018 года — в 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны.