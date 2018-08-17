Киев, 17 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Правительство Украины и Национальный банк запустили новую волну кризиса на финансовом рынке страны. Осенью 2018 года последствия кризиса станут более ощутимыми. Такой прогноз 17 августа сделал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Фейсбуке.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Бездействие властей спровоцирует этой осенью новую волну кризиса. В принципе, Кабмин и Нацбанк в эти жаркие августовские дни уже запустили новую волну кризиса на финансовом рынке Украины. Это надо честно признать, потому что гривна действительно сильно ослабла. И этот процесс, судя по всему, продолжится. Правда, мы еще в самом начале этой мощной волны, которая в обозримой перспективе накроет мировые рынки», — отметил Гончаров.

Он назвал «цветочками» ослабление национальных валют России, Турции и Венесуэлы.

«Турция, Венесуэла, Аргентина, Россия — это сейчас только цветочки. И все в долгах, как в шелках. Тем более что в 2018 г. Украина вышли на второе место в мире по размеру задолженности перед МВФ, достигнув уровня $11,9 млрд. (больше, чем у нас, — лишь у Греции — около 12,8 млрд долл. США). И скоро за деньгами, за помощью придут Португалия, Италия, Испания, Ирландия… Где будет Украина?» — задался вопросом Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в украинских обменниках и банках стоимость доллара США превысила 28 грн. На 17 августа Нацбанк повысил официальный курс доллара с 27,44 грн до 27,67 грн за доллар. В обменниках Киева за доллар просят до 28,20 грн.

Напомним, ранее правительство Украины озвучило такие валютные прогнозы: обменный курс гривны (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году — 30,5 грн за доллар, в 2020 году — 31 грн за доллар. Согласно данным опроса НБУ во втором квартале 2018-го, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют средний обменный курс гривны к доллару США в следующие 12 месяцев на уровне 28,63 грн. Прогноз в первом квартале был выше — 29,53 грн.