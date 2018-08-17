Ярославль, 17 августа, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области успокоили жителей: пробы воздуха, отобранных на окраине Дзержинского района, соответствуют нормам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Пробы воздуха

Пробы специалисты лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии брали после сообщений жителей на сильный запах мусора, который они связывали с деятельностью находящегося по соседству полигона «Скоково». .

«В связи с появившейся неделю назад в Интернете информацией об ухудшении качества атмосферного воздуха на этой территории сразу же были отобраны пробы для анализа. Для этой цели привлекли специалистов аккредитованной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. Проведены все необходимые исследования. В результате установлено: превышений гигиенических нормативов нет. Пробы анализировались на уровень содержания девяти веществ, которые могут выделяться при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе метана, сероводорода и других. Угрозы для здоровья граждан нет», — говорит заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Светлана Новожилова.

В правительстве области сообщают, что вопрос находится под контролем.