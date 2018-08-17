Армения, 23 августа, 2006, 13:18 — ИА Регнум. 15-20 сентября в аэропорту "Звартноц" начнет действовать новый зал прибытия. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь ЗАО "Международные аэропорты Армения" Геворг Абрамян, новый зал может лишь принимать граждан, прибывающих в Армению, а уезжающих будет обслуживать старый терминал, поскольку еще не готов к эксплуатации новый зал отбытия.

Строительные работы нового терминала аэропорта "Звартноц" завершатся в мае 2007 года. К этому времени будет функционировать также и зал отбытия. Что касается цели достижения параметров аэропорта до категории "B" (в рейтинге по убывающей - A, B, C, D), по словам Геворга Абрамяна, категория "B" для Армении вполне досигаема. "Аэропорты категории A в мире можно пересчитать на пальцах", - отметил он.

Напомним, что для модернизации ереванского аэропорта "Звартноц" Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Германская компания инвестиций и развития (DEG) предоставят кредит в размере $30 млн. сроком на 7 лет. Соглашение об этом было подписано между EBRD, DEG и компанией "Международные аэропорты "Армения".

Отметим также, что компания "Международные аэропорты "Армения", генеральным директором которой является Хуан-Пабло Гечиджян, осуществляет концессионное управление аэропортом "Звартноц", согласно договору, заключенному 17 декабря 2001 года между правительством Армении и аргентинской компанией "Корпорасион Америка". Аэропорт перешел в управление компании сроком на 30 лет. Компания намерена за это время инвестировать $253 млн., в результате этого категория аэропорта повысится с D до B, что позволит сделать его транзитным.