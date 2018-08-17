Монако, 17 августа, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин будет официально представлен в качестве игрока клуба 20 августа. Об этом 17 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Отмечается, что презентация пройдёт в отеле Hermitage Monte Carlo. В ней примут участие вице-президент клуба Вадим Васильев, а также все новички команды.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. Контракт между клубом и футболистом подписан на пять лет — до июня 2023 года. Сумма трансфера составила €30 млн.