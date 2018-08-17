Вена, 5 декабря, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Кандидат от политической партии Австрийская партия свободы (АПС) Норберт Хофер признал свое поражение на президентских выборах, состоявшихся в стране в воскресенье, 4 декабря. Об этом представитель крайне правых написал на своей странице в Facebook.

«Я благодарю вас. Вы оказали мне потрясающую поддержку, и я бесконечно расстроен, что у меня не получилось», — отметил Хофер, обращаясь к избирателям.

Политик призвал сограждан работать вместе, несмотря на итоги выборов. По предварительным данным, за Хофера проголосовали около 46% избирателей, в то время как его соперник, бывший лидер «зеленых» Александр Ван дер Беллен, набрал около 54% голосов.

Выборы 4 декабря стали для Австрии повторными — первые состоялись весной 2016 года. Тогда победителем второго тура выборов стал Александр Ван дер Беллен, набравший 50,3% голосов, Норберта Хофера поддержали 49,7% избирателей.

Однако в июле Конституционный суд Австрии отменил итоги второго тура выборов президента из-за нарушений, которые были обнаружены в 94 из 117 избирательных коллегий. Хофер, наряду с Дорис Бурес и Карлхайнцем Копфом, являлся исполняющим обязанности президента Австрии.

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