Бишкек, 17 августа, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Киргизии талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников был выбран снежный барс. Об этом сегодня, 17 августа, сообщила пресс-служба оргкомитета ВИК.

(сс) Pixel-mixer Снежный барс

Организаторы мероприятия подчеркивают, что

«снежный барс (илбирс) издревле является священным животным для киргизов и всегда считался защитником воинов»:

«Образ илбирса овеян легендами и сказаниями и олицетворяет красоту, силу и свободу. С образом снежного барса связаны не только история киргизов, ему посвящены многие известные литературные и кинопроизведения. Илбирс изображен как символ на флаге и гербе столицы Киргизии».

По словам автора символа Игр кочевников режиссера-аниматора Толгобека Койчуманова, идея сделать талисманом снежного барса связана с важностью вопроса защиты этого животного.

«Мы представили илбирса довольно позитивным дружелюбным мультяшным персонажем, несущим добро и мир. Работая над изображением, мы отталкивались и от примеров талисманов крупных международных спортивных мероприятий, таких как Олимпиада», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что первые Всемирные игры кочевников состоялись в сентябре 2014 года на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Вторые прошли там же в начале сентября 2016 года. Открытие третьих запланировано на 2 сентября 2018 года.

Около 2 тысяч атлетов из 53 стран мира будут состязаться в 37 спортивных дисциплинах. Всего будет разыграно 594 медали — 174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых. Призовой фонд превышает 25,6 млн рублей. Занявшие призовые места атлеты и команды получат в качестве награды от 14,5 тысячи до 2,9 млн рублей.